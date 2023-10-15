Emeklinin promosyonu 12 bin lirayı geçecek

Emekli maaşlarına yapılan artışlar bankaların rekabetini artırdı. Böylece promosyon miktarları da yükseldi. En düşük maaş 10 bin lira olursa her emekli en üst limitten promosyonu alabilecek

Milyonlarca emekli Kasım ayında ödenecek 5 bin liralık ikramiyeyi ve Ocak'ta yapılacak olan maaş zamlarını beklerken bankalar da rekabeti artırdı. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi.

Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL.

EK ÖDEMELER DE YAPILACAK

Ancak yapılan zamlarla birlikte birçok emeklinin maaşı bu sınırların üzerine çıktı. Şimdi Ocak ayı ile birlikte taban maaşın 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılması ve maaşlara yüzde 50'ye varan artış yapılması gündemde.

Bu durumda en yüksek promosyon olarak belirlenen 5 bin TL'nin en alt promosyon haline geleceği görülüyor. Bu durumda Ocak ayından itibaren promosyon sınırlarının da değişmesi bekleniyor. Bunun yanında bankaların yaptığı rekabet promosyon miktarlarını 12.500 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar kendi kampanyalarını düzenleyerek emeklilere ek ödemeler yapabiliyor.

Ancak karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini de kullandırmak istiyor. Promosyon alacak ya da bankasını değiştirecek emekliler yazının devamında tüm sorularına yanıt bulabilir.

3 YILI DOLAN HAK KAZNIYOR

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eskiyeni tüm emeklilerin hakkı var.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin. 3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar.

Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz.

Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. Örneğin, banka değiştirmek istediniz. 3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz.

Fakat yeniden promosyon alabilirsiniz. Aynı bankada kalmak mecburi değil. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.

CAYMA HAKKI SEÇENEĞİ

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Burada cayma hakkınızı kullanıyorsunuz. Ve bu hakkı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz.

Bankanız promosyon miktarını artırdı, ancak henüz üç yılınız dolmadıysa, tüketicinin cayma hakkını kullanarak ilk aldığınız promosyonu iptal ettirebilirsiniz.

Kalan sürenin parasını iade ederek yeni promosyondan üç yıllık süreyi tekrar başlatabilirsiniz.

HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR?

- AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor.

- DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

- FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

- GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500- 10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

- HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

- ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

- İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

- KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.

- ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

- QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500- 9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor.

- TEB: Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

- VAKIFBANK: Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

- YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.