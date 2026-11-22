Göztepe, Erzurum deplasmanında Efkan'ın attığı golle altın değerinde üç puanın sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin ardından Erzurum maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan istediğini almayı başardı.

Ancak Erzurum deplasmanının kolay olmadığını özellikle belirtmek gerekiyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikte futbol oynamak, her takımın kolay kolay üstesinden gelebileceği bir durum değil. Yüksek rakım, hava şartları ve fiziksel mücadele, deplasman takımının oyununu doğrudan etkileyebiliyor. Böyle bir atmosferde 90 dakika boyunca mücadele etmek gerçekten her yiğidin harcı değil.

Göztepe ise Erzurum'da yalnızca üç puan kazanmadı; aynı zamanda oyun disiplini, mücadele gücü ve kazanma arzusuyla da dikkat çekti. Özellikle karşılaşmanın zorlu şartları düşünüldüğünde sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu performansın değeri daha da artıyor.

Bu maçta zaman zaman oyundan çok mücadelenin ön plana çıktığını gördük. Göztepe, rakibine kolay alan bırakmadı, savunma disiplininden kopmadı ve yakaladığı fırsatı Efkan'ın golüyle değerlendirdi.

Futbolda bazen iyi oynamak kadar zor şartlarda kazanmayı bilmek de önemlidir. Göztepe, Erzurum'da bunu başardı. Başakşehir mağlubiyetinin ardından alınan bu galibiyet, takımın moralini yükseltirken üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Kısacası Göztepe, Erzurum'da sadece üç puan almadı; karakterini, mücadele gücünü ve kazanma inancını da sahaya yansıttı. Bu galibiyet, sarı-kırmızılı camiaya gelecek haftalar için umut verdi.