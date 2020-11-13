KOÇ: SİZİ destekleyen dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz.

Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.



BOĞA: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Bugün mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz fakat beklemeyi yeğlemelisiniz.



İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.

Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.



YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazırsınız.

İç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var.

Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve ilgi bekliyorsunuz. Bugün çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.



ASLAN: ÇEVRENİZDE sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz.



BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.

İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarı için her türlü donanıma sahipsiniz.



TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.

İddialı davranarak birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, randevularınıza geç kalmamalısınız.



AKREP: YENİLİKLERE ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor.

Aktiviteleriniz çoğalıyor.



YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları abartmamalısınız. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğinizde onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.

Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.



OĞLAK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşünceleri bertaraf edeceksiniz.

Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.



KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam sevinciniz güçlü. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.



BALIK: KENDİNİZİ enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ortak fikirler üreterek kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz düşüncelerinizi kavramanızda fayda sağlıyor.