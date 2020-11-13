KOÇ: SİZİ destekleyen dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz.
Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.
BOĞA: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Bugün mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz fakat beklemeyi yeğlemelisiniz.
İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.
Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.
YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazırsınız.
İç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var.
Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve ilgi bekliyorsunuz. Bugün çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.
ASLAN: ÇEVRENİZDE sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz.
BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.
İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarı için her türlü donanıma sahipsiniz.
TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.
İddialı davranarak birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, randevularınıza geç kalmamalısınız.
AKREP: YENİLİKLERE ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor.
Aktiviteleriniz çoğalıyor.
YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları abartmamalısınız. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğinizde onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.
Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.
OĞLAK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşünceleri bertaraf edeceksiniz.
Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.
KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam sevinciniz güçlü. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
BALIK: KENDİNİZİ enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla ortak fikirler üreterek kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz düşüncelerinizi kavramanızda fayda sağlıyor.