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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.11.2020, 00:00

KOÇ: SİZİ destekleyen dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz.
Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.

BOĞA: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Bugün mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz fakat beklemeyi yeğlemelisiniz.

İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.
Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.

YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazırsınız.
İç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var.
Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve ilgi bekliyorsunuz. Bugün çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.

ASLAN: ÇEVRENİZDE sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz.

BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.
İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarı için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.
İddialı davranarak birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, randevularınıza geç kalmamalısınız.

AKREP: YENİLİKLERE ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor.
Aktiviteleriniz çoğalıyor.

YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları abartmamalısınız. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğinizde onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.
Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

OĞLAK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşünceleri bertaraf edeceksiniz.
Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.

KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam sevinciniz güçlü. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: KENDİNİZİ enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla ortak fikirler üreterek kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz düşüncelerinizi kavramanızda fayda sağlıyor.

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