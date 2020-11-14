KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözeteceğiniz tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.



BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.



İKİZLER: İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı yapacaksınız.



YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılıağınızla göz dolduracaksınız.

Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.



TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.



AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.

Biraz da çevreniz sizi düşünsün.



YAY: GEREKSİZ yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, çevreden yardım alabilirsiniz.



OĞLAK: HER adımda bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.

Her olayın arkasında farklı nedenler aramanız alışkanlık halini aldı.



KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.

Sevdiğinize karşı gizlilik içinde olmamalısınız.



BALIK: Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olduğunuzdan dostlarınızda seçicisiniz.

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