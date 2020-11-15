KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen teklifleri kaçırıyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla gezmelerinizde çok harcama yapıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor. Dikkat!



BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, işleriniz için en büyük tehlike. Ortam gereği bazı yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda olabilirsiniz.



İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili isteğinizin dışında sorulara tepkilisiniz.

YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.



ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.



BAŞAK: İş yaşamınızda tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya kısa sürede götürüyor. İşinizi şansa bırakmamanız çok iyi. Önlemci yapınızla aksilikleri önlüyorsunuz.



TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Eski hataları tekrar ederseniz, yine problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Çalışkansınız, sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.



AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Bugünlerde şanslısınız.



YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınızca sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerin birindesiniz



OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizin daha da motive olmanızı sağlayacak. Başarı yakın.



KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmek konusunda çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler sizi rahatsız etmiyor da, içinizde yarattığınız anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor

BALIK: Hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda şansınız size yardım edebilir. Ama şansınızı zorlamadan, bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili beklenenleri hatasız sonuçlandırmaya bakın.