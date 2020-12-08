KOÇ: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz.

Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.



BOĞA: ENERJİNİZİ kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız.

İsteklerinizi gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız değişiyor.



İKİZLER: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.



YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili olumlu çıkışlar yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle küçük kazalara açık olduğunuz bir gün içindesiniz.



ASLAN: UZUN süredir bulunmak istediğiniz ortamlara giriyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var. Her şey istediğiniz gibi olacak. Eski hataları tekrar ederseniz, aynı problemler gündeme gelebilir.



BAŞAK: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış anlaşılabilir. Yapacağınız en güzel şey, kendinize göstereceğiniz özel ilgi.



TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZDE olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.



AKREP: ÖNÜNÜZE farklı fırsatların çıkması söz konusu. İlişkiler olanlar için, sürpriz gelişmeler olabilir. Karşı cinsle duygusal bağlarınızı pekiştirecek dostluklara ihtiyaç duyacağınız bir gün.



YAY: ÇEVRENİZDE akıllı kişiler olsun istiyorsunuz.

Kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda güvene ihtiyacınız var ve bunu maddi olarak desteklemek istiyorsunuz.



OĞLAK: YAŞAMDAN öğreneceğiniz çok şey var. Birçok duyguyu bir arada yaşayarak yaşamı algılayacaksınız. Değerlerinizi önemsemelisiniz. Kararlarınızı verirken, kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.



KOVA: İŞ yaşantınızda aksayan olaylar yüzünden canınız çok sıkılıyor. Sorunlarınızı kimseyle paylaşmıyorsunuz. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda mantıklı olmalısınız.



BALIK: BUGÜN, kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Hiçbir şeye kolay ulaşmayacak ve mücadeleci yönünüzü ön plana çıkaracaksınız.