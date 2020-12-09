KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz.



BOĞA: TAKILDIĞINIZ konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, davetlere katılacak ve mutlu hissedeceksiniz.

Değerlerinizin farkındasınız.



İKİZLER: İNATÇI yapınız nedeniyle karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.

Duygusal saplantılarınızda ileriye gidip onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın.



YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.

Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınıza fazla önem verdiğiniz için, içinizde gelişen kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.

Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.

Maddi konularını yeniden gözden geçirin. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.



BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda fikir veren ailenizi ön planda tutun. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.



TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmelerinizi olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.



AKREP: SİZİ ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız renkli ama eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.



YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar var, oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz.

Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmak sevmiyorsunuz.



OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Özgüveniniz bazen sizi çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.



KOVA: DUYGULARINIZDA karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmesin.

Bugün sizi ikna etmeye çalışacaklar.



BALIK: SİZİ zor bir kişi olarak tanıyorlar. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız hareketli. Bazen dostlarınızla bu aktivitelerden bunalabiliyorsunuz.

Hareket edeceğiniz kişilere dikkat.