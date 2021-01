KOÇ: SEZGİLERİMİZİ istediğimiz alanda kullanabileceğimizi çevremize ispat etmeliyiz. Bugün, iletişim konusunda hızlı hareket ediyor olmamız, günümüzü başarılı ve iyi kurgulamamıza neden olacak.



BOĞA: YAŞAMI olduğu gibi kabul eden, oyunları kurallarına göre oynayan, ender kişilerden birisiniz. Zarif kişiliğiniz altında, güçlü bir karakter yatıyor. Bugün, sizin için değerli olan dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.



İKİZLER: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve başarılı olacaksınız. Büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerin, aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal.



YENGEÇ: BUGÜN ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket etmekle kişisel bireyselliğinizi ortaya koyacaksınız.



ASLAN: AŞK konusunda duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Çevrenizde ilginç ve özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kalbi dolu olanlar için, daha ilginç bir gün.



BAŞAK: DUYGULARINIZIN doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacağınız kesin. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins, etkiniz altında kalabilir.



TERAZİ: KENDİSİNE çok değer veren bir kişilik yapınız olmasına rağmen; asıl sahip olduğunuz değerler konusunda sahiplenici olamıyorsunuz. Bugün her olay karşısında, iyi bir düşünme yetisine sahipsiniz.



AKREP: YAŞAMINIZI kuruntular zinciri haline getirmenizde üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmeler de taraf değilsiniz. Aksine, bir yapıştırıcı gibisiniz.



YAY: YAPACAĞINIZ her türlü çalışmalar için yeterli enerjiye sahip olmanıza rağmen başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden bilinçaltınıza baskı yapıyorsunuz. İçsel dengenizde bazı zorlanmalar sizin de hatanız.



OĞLAK: GEÇMİŞİN küskünlüklerini bir kenara bırakın ve yeniden yaşamanız gereken konuları onlarla bir karma yaparak kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün her olayın altında nedenler arıyor ve gergin bir ortam yaratıyorsunuz.



KOVA: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranma konusunda engel tanımıyorsunuz. Başarınız biraz da, soysal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişiyor.



BALIK: DUYGUSAL konularda derin kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle yaşadığınız yoğun duygular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Onun çalışma temposunun çok yüklü olması nedeniyle zaman kargaşası yaşayacaksınız.