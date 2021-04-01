KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız görünür hale geliyor. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkabilir.

BOĞA: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi başarı ile ortaya koyacaksınız.

Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmekte ısrar edebilirsiniz.

İKİZLER: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuracaksınız. Önyargısız yaklaşım tarzınız, çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ: BUGÜN baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinizi özel kılmak adına güzel adımlar atıyorsunuz.

Kişisel çabalarınızın, kısıtlı çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor olması sizi gerebilir.

ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesaretiniz var. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

BAŞAK: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor.

Ancak size çok yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel şekilde yaptığınızı biliyor.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız.

Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.

OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal saplantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız işlek çalışıyor.

Atacağınız her adımda dostlarınızın vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.