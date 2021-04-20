KOÇ: BUGÜN sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz.

Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarla alakalı.

BOĞA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Özellikle yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız konuları yeniden ele alabilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularınızda yoğun bir derinlik var. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamayın.

ASLAN: DUYGUSAL konulara takılmak sizi olumsuz kılıyor. Çevrenizdekilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir.

Onların size karşı haksız davranmaları incitiyor. Kişiliğinizi ortaya koymalısınız.

BAŞAK: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizi de katıyorsunuz ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz. Kendi düşüncelerinize fazla değer verdiğiniz için olayları fazla abartmaya başladınız.

TERAZİ: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasıyla yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Temponuz hızlı gelişiyor.

AKREP: YÜKSEK enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak.

Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Çalışma hayatınızda bulunduğunuz konum yetersiz kalabilir.

YAY: YARATICILIĞINIZI ortaya çıkaracak çalışmalar yapacaksınız. Bu dönem özellikle düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, enerjinizi toplamalı ve çalıştığınız kişilerden yardım almalısınız.

OĞLAK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.

KOVA: İLİŞKİLERİNİZDE bazı pürüzler çıkabilir.

Duygusal değişimleriniz işinizi aksatmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğinizi yakalamak için biraz beklemelisiniz.

Çok çalışmak kafanızı karıştırıyor.

BALIK: UNUTTUĞUNUZ olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek.

Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz.