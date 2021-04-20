KOÇ: BUGÜN sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz.
Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarla alakalı.
BOĞA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Özellikle yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız konuları yeniden ele alabilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.
YENGEÇ: DUYGUSAL konularınızda yoğun bir derinlik var. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamayın.
ASLAN: DUYGUSAL konulara takılmak sizi olumsuz kılıyor. Çevrenizdekilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir.
Onların size karşı haksız davranmaları incitiyor. Kişiliğinizi ortaya koymalısınız.
BAŞAK: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizi de katıyorsunuz ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz. Kendi düşüncelerinize fazla değer verdiğiniz için olayları fazla abartmaya başladınız.
TERAZİ: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasıyla yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Temponuz hızlı gelişiyor.
AKREP: YÜKSEK enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak.
Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Çalışma hayatınızda bulunduğunuz konum yetersiz kalabilir.
YAY: YARATICILIĞINIZI ortaya çıkaracak çalışmalar yapacaksınız. Bu dönem özellikle düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, enerjinizi toplamalı ve çalıştığınız kişilerden yardım almalısınız.
OĞLAK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.
KOVA: İLİŞKİLERİNİZDE bazı pürüzler çıkabilir.
Duygusal değişimleriniz işinizi aksatmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğinizi yakalamak için biraz beklemelisiniz.
Çok çalışmak kafanızı karıştırıyor.
BALIK: UNUTTUĞUNUZ olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek.
Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz.