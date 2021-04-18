KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için iş birliğine yapmalısınız. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.

YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

ASLAN: OLAYLAR karşısında soğukkanlı davranmalısınız.

Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz için farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor.

İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de, size yükleyebilirler.

TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alarak keyifli aktivite planları yapabilirsiniz.

Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.

AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinizd yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.

YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyorsunuz.

Sizi aşan konularda gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlar istiyorsunuz.

OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflere hazırlıklı olun. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.

Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz güçlü.

BALIK: BUGÜN düşüncelerinizi gizliyorsunuz.

Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.