KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için iş birliğine yapmalısınız. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.
YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: OLAYLAR karşısında soğukkanlı davranmalısınız.
Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz için farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor.
İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de, size yükleyebilirler.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alarak keyifli aktivite planları yapabilirsiniz.
Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.
AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinizd yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.
YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyorsunuz.
Sizi aşan konularda gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlar istiyorsunuz.
OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflere hazırlıklı olun. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.
Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz güçlü.
BALIK: BUGÜN düşüncelerinizi gizliyorsunuz.
Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.