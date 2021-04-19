KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok farklı fırsat da çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.



BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarda dostlarınızın fikirlerini almalısınız. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz.

Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.

Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.

Karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.



YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.

İkna kabiliyetiniz artıyor.

Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılıyorsunuz.



ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar sizi geriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.



AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.

Aklınıza esen konularda başarılısınız.



YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.



OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.



KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.

Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.



BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.