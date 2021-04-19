KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok farklı fırsat da çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarda dostlarınızın fikirlerini almalısınız. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz.
Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
Karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.
YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.
İkna kabiliyetiniz artıyor.
Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılıyorsunuz.
ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar sizi geriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.
TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.
AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
Aklınıza esen konularda başarılısınız.
YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.
OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.
KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.
Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.
BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.