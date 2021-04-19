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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.04.2021, 00:00

KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok farklı fırsat da çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarda dostlarınızın fikirlerini almalısınız. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz.
Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
Karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.
İkna kabiliyetiniz artıyor.
Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılıyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar sizi geriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
Aklınıza esen konularda başarılısınız.

YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.
Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.

BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.

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