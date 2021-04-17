KOÇ: SİZİN için kolay olmasa da, düşüncelerinizi kafanızda bir şablon oluşturana dek saklamalısınız. Bugün duygusal konularda uçarı davranmayın. Hayallerinizi dostlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.



BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE küçük hataları bile sorun yapıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemiyorsunuz.

Dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

Organizasyonlar önem kazanıyor.



İKİZLER: SİZİ sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli yapınıza uygun davranacaksınız.

Özgürlükçü yapınız ortaya çıkacak.



YENGEÇ: AY'DAN olumlu etki alıyorsunuz. Çevrenizdeki bazı kişilerin girişimciliğinizden faydalanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizin ön planda olacağı bir gün. İletişim konusunda başarılı bir grafik çiziyorsunuz.



ASLAN: FİKİR tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olmak. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak konular gündemde.



BAŞAK: OLAYLARI analitik açıdan değerlendirmeniz size puan kazandırmıyor. Kafanız zihinsel sorunlarla meşgulken, duygusal konularda eksiklikler yaşıyorsunuz. Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönemdesiniz.



TERAZİ: YETENEKLERİNİZİN sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştirecek ve tarzınızı ortaya koyacaksınız. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmanız gerekiyor.



AKREP: AMAÇLAR ve arzular üzerinde çok düşünmek istemiyorsunuz. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz.

Fakat bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmeyin ve idealist yapınızın ödün vermeyin.



YAY: BUGÜN hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor fakat duygusal baktığınız için, hatalar yapabiliyorsunuz. Şüpheci yönlerinizin atağa kalktığı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici düşüncelere sahipsiniz.



OĞLAK: BUGÜN hırslı yönleriniz çıkış yapacak.

Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat kendi adınıza susmayı tercih ediyorsunuz. İlişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.



KOVA: BUGÜN oldukça romantik duygular içindesiniz.

İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, bulunduğunuz ortama sürüklenme nedenlerinize bakmalısınız.

Fikirlerinizi doğru yansıtabileceksiniz.



BALIK: YANLIŞ zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken, dikkatli olmalısınız.

Yapacağınız en mantıklı davranış, içsel sesinizi dinleyerek doğruyu yakalamanızdır.

Bugün çok daha fazla çalışıyorsunuz.