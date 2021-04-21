KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşmalısınız.
BOĞA: ARANIZDA kavga eksik olmasa da birlikteliğiniz çevrenizde takdirle izleniyor.
Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.
İKİZLER: YAKIN çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmesini kaldıramıyorsunuz.
Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Böyle düşüncelerle gününüzü doldurmayın.
YENGEÇ: ZOR durumda kalan insanların yardım servisi gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Fakat sabrınız taşınca hemen "kötü insan" oluyorsunuz.
ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimle fevri davranışlarınızı uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın.
Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.
BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartıyorsunuz.
TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.
AKREP: ÇEVRENİZLE ve uğraşlarınızla ilgili gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz.
Kızmayın ama, siz de her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz.
YAY: FİNANS konuları ile ilgili isteklerinizde çevrenizin de fikirlerini alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Şikayet etmeyin.
OĞLAK: İŞ günü içinde şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşüyorsunuz.
Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.
KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz birçok şey olabilir.
BALIK: HAYATINIZIN; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, özellikle bu anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz.