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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.04.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşmalısınız.

BOĞA: ARANIZDA kavga eksik olmasa da birlikteliğiniz çevrenizde takdirle izleniyor.
Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

İKİZLER: YAKIN çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmesini kaldıramıyorsunuz.
Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Böyle düşüncelerle gününüzü doldurmayın.

YENGEÇ: ZOR durumda kalan insanların yardım servisi gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Fakat sabrınız taşınca hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimle fevri davranışlarınızı uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın.
Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartıyorsunuz.

TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: ÇEVRENİZLE ve uğraşlarınızla ilgili gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz.
Kızmayın ama, siz de her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz.

YAY: FİNANS konuları ile ilgili isteklerinizde çevrenizin de fikirlerini alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Şikayet etmeyin.

OĞLAK: İŞ günü içinde şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşüyorsunuz.
Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: HAYATINIZIN; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, özellikle bu anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz.

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