KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışın. Denetleme ve diretme özelliğiniz karşınızdaki kişileri kırıyor.

BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişiyle zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Bugün Merkür ve Venüs burcunuzda ilerleyerek size şans veriyor. İdeallerinizi destekleyen kişilerle görüşüyorsunuz.

İKİZLER: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yenince daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalın. Bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

ASLAN: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılısınız. Aşk sadece 'ben' duygusu değil. Her şeyi kendinize göre yorumlamayın.

BAŞAK: DUYGULARINIZLA yaşadığınızda sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları tekrarlamayın.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. İşinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenin.

AKREP: KENDİ fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren bir etken.

YAY: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları çok düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranın. Geriye dönüşleriniz zor oluyor.

OĞLAK: İŞ konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişimde olacağınız kişiyi doğru seçin. Olayları biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Kırgınlıkları unutmayı öğrenin.

KOVA: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

BALIK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor ve geriye çekiliyorsunuz.