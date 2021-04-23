KOÇ: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duygusu her geçen gün güçlenirken, hala kendinizi bir yerlere ait hissetmeniz sizin hatanız. Beklentilerinizi artık korkmadan gündeme getirmelisiniz.

BOĞA: ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: KARŞI tarafı çok çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygusal konularda kendisini anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, aranızda bir takım huzursuzluklara neden olabiliyor.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamda herkesin sorumluluğunu yüklenerek kendinizi yoruyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman, aniden sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz; birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve bu nedenle ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: PARA kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendiriyor, fakat tbunu yaparken bazı şeyleri gizleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Gücünüzü ispat için, başlattığınız mücadele bazen sizi yoruyor.

AKREP: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularda gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlar konusunda kimseye güvenmiyor ve ketum davranıyorsunuz.

YAY: MADDİ konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınız sizi zorlarken, bu yüzden hayatı kaçırıyorsunuz.

OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün sezgileriniz çok güçlü. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

KOVA: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

BALIK: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Yaşamı her an kucaklayan sıra dışı kişiliğinizi, birilerine anlatmak için zaman kaybediyorsunuz.