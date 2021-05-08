KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün.

Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: İLETİŞİM konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.

Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.

ASLAN: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.

BAŞAK: İŞ yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.

TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız.

Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.

AKREP: BUGÜNLERDE, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme var. Bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmaya imza atacaksınız.

YAY: BUGÜN daha hareketli ve aktif olacaksınız.

Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.

OĞLAK: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız . Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.

KOVA: YARATICILIĞINIZ konusunda ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.

Araştırdığınız konuların zararı olabilir.

BALIK: KENDİNİZİ ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.