KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün.
Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.
BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.
İKİZLER: İLETİŞİM konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.
Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.
YENGEÇ: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.
ASLAN: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.
BAŞAK: İŞ yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.
TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız.
Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.
AKREP: BUGÜNLERDE, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme var. Bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmaya imza atacaksınız.
YAY: BUGÜN daha hareketli ve aktif olacaksınız.
Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.
OĞLAK: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.
Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız . Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.
KOVA: YARATICILIĞINIZ konusunda ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.
Araştırdığınız konuların zararı olabilir.
BALIK: KENDİNİZİ ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.