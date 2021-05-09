KOÇ: BUGÜN özellikle olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken, çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz.

BOĞA: İDEALLERİNİZ konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli.

Sakin olmaya ihtiyacınız var.

İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken, karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız.

Siz üzerine gittikçe, o kendini savunmak zorunda kalıyor. Çelişkiler yıpranmaya neden olduğu için, kendinizi kontrol edin.

ASLAN: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergiliyor olabilirsiniz.

Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenizde olumsuzluk örneği oluyorsunuz.

BAŞAK: İNCE hesaplar peşinde koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay değil. Kuruntularınızın nedeni, güvensizliğinizden kaynaklanıyor.

TERAZİ: ÇEVRENİZİ sorgulayarak, haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oysa, bazı konuları düzeltmek mümkün olmuyor. İyi niyetli yaklaştığınız her konunun sonradan olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi bölmemeli.

AKREP: İNATÇI yapınızı daha da körükleyecek olayların içindesiniz. Çevrenizdekilerin sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Bulunduğunuz ortamlardaki gelişmelerle sonuca varamazsınız.

YAY: MADDİ konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Düşüncelerini savunan biri olarak, uğraşılarınızla ilgili tavizler vermeyeceksiniz.

OĞLAK: PARTNERİNİZİN duyguları karşısında bocalamanız mümkün. Onun beklentilerinde, sizi aşan pozisyonlar söz konusu olacak. Olayların mantığının çok önemli olduğunu ona anlatmalısınız.

KOVA: MADDİ konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız. Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Tercih hakkınızı acele etmeden kullanmalısınız.

BALIK: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin yetenekleri sayesinde, başarı olasılığınız artıyor. Bugün yönetilmekten hoşlanmadığınız için, ortak çalışmalarınızda paylaşımcı insanları tercih ediyorsunuz.