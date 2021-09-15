KOÇ: SIRA dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

BOĞA: TATMİN sağlayacak işlerden hoşlansanız da, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önleme için, küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

İKİZLER: İŞ yerinizdekileri ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmayıp kendinizi ifade edebilmelisiniz.

YENGEÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almalısınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi gerçekleştirmekte çok zorlanıyorsunuz.

ASLAN: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın olduğunuz kişilerle fikir alış verişi yapmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.

BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: İŞLE ilgili çalışmalarda motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.

AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor oluşunuz bazen olumsuzluk yaratabilir. Çok derin düşünen kişiler de hata yapabilir, bunu asla unutmayın. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.

KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı davranmanız sayesinde, meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İçsel dinginliğinize önem vermelisiniz.

BALIK: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeyin.