KOÇ: DEĞIŞIK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Bu sıralar gereğinden fazla yoruluyorsunuz.

BOĞA: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

İKİZLER: ENERJINIZIN düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygunuz nedeniyle olayları olumsuz görüyorsunuz.

YENGEÇ: DEĞIŞKENLIK göstermek fırsatları kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz.

ASLAN: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Vereceğiniz kararların sonuçlarını hemen görmek istiyorsunuz

BAŞAK: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapma peşindesiniz.

TERAZİ: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi oluşuyor. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

AKREP: PARTNERINIZLE karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Saplantılarınızdan artık vazgeçmelisiniz.

YAY: BUGÜN, duygularınız yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu yorgun düşürebilir.

OĞLAK: BUGÜN inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içindesiniz. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmanız gerekiyor.

KOVA: BUGÜN entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını abartıp genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlerden huzursuz olmamalısınız.

BALIK: ARKADAŞLARINIZLA aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirdekilerle problemler oluşabilir.

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