KİŞİLERİN fiziksel anlamda kendilerini düşük enerjili hissedecekleri bir hafta. Çevresel ilişkilerde kapalı davranış biçimleri sergilenecek. Bazı gizlilikler söz konusu olacak. Toplu taşımacılık konusunda sorunlar çıkabilir. Aile bireyleri arasında kişisel ilişkilerde yaşanacak problemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı gizli kalmış olaylar gündem kazanacak.

KOÇ: Beklentileriniz gecikebilir

Sevilen bir kişi olmak sizi onurlandıracak ve olumlu davranışlar içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle bol seyahat yapabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketini unutmamalı ve küçük olaylardan sorun çıkarmamalısınız. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizi sinirlendirmesin. Eski beklentilerinizin bu dönem kendiliğinden sonuca gittiğini görmek sizi oldukça şaşırtacaktır.

BOĞA: Sert çıkıslara dikkat

Bu hafta gönül ilişkilerinizi ailenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf edeceğiniz yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. İletişim konusunda çıkan aksilikler canınızı sıkacaktır.

İKİZLER: Çevrenizi sınıyorsunuz

İlişkileriniz, geri giden Merkür yüzünden bitebilir. Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz.

YENGEÇ Tutumlu olmaya devam

Elinize çok para geçecek fakat siz harcamayı çok sevdiğiniz için, kazançlarınızı yönlendirme, denetleme konusunda güvenebileceğiniz bir kişiden destek almaya ihtiyacınız var. Hatta en yakınlarınızdan borç alabiliyorsunuz.. Ödeyemediğiniz faturalarınız olsun istemiyorsanız ayağınız yorganınıza göre uzatmayı öğrenmelisiniz. Bu hafta aşk hayatınızı yeniden onarmak isteyeceksiniz.

ASLAN: Güç ve adalet ön planda

Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz. Bu hafta; yanlış ilişkilerden uzak kalmaya özen gösterin. Sosyal adalet duygularınızın atağa kalkmasıyla grup toplantılarında haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin gündem kazanması da söz konusu olacak. Güçlü ve popüler kişiler ilginizi çekmeye devam edecek.

BAŞAK: Kararlarınızı dogru verin

Çalışma hayatınızı disiplinli götürmeye devam ediyorsunuz. Çevre ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı, her şeyi çok fazla abartmanızdan ileri geliyor. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak sizin elinizde. Geri giden Merkür yüzünden, gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olabilir.

TERAZİ: Gecikmeleri abartmayın

İlişkilerinizde karamsarlık yaşamak istemiyorsanız, onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konuları yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşkta hırslarınızı bilmek zorundasınız. İş hayatınızda sürprizler konusunda beklentileriniz gecikebilir. Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın.

AKREP: Detaylar önem kazanacak

Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi,canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Ay sonunda bozulan sinirleriniz düzelecektir. Yeni atılımlar için beklemek zorundasınız. Değer yargılarınızı gözden geçirin.

YAY: Takıntılar bitiyor

Merkür geri hareket ederken, eski duygulara takılmamaya çalışmalısınız. Ciddi bir partneriniz varsa onunla güzel günler geçireceksiniz. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Bazılarınız tam gerçek aşkı bulduğunu zannettikleri anda ilişkiden vazgeçebilirler. Oldukça dikkat çekici olduğunuz bir dönemdesiniz..

OĞLAK: Deneyim kazanıyorsunuz

Eski iş imkanlarının yeniden karşınıza çıkabilme olasılığı sizi umutlandıracaktır. Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz.

KOVA: Mantık ve akıl ön planda

Bu hafta aşka mantıklı bakacaksınız. Bazılarınız duyguları karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakilerde düşünce karışıklığına neden olacaktır. Fakat kıskançlığın sizi saracağını düşünerek, bu tür olaylardan kendinizi korumaya çalışmalısınız. Partnerinizle çekişmek yerine onun hislerini anlamaya çalışmalısınız. Bu aşkta birazda farklılık olacaktır. Önemli destekler alacaksınız.

BALIK: Düsünüyor ve yasıyorsunuz

Duygusal konularda aşırıya kaçan davranışlardan uzak kalmalısınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecektir. Bilinçaltınız kişisel özelliklerinizde etkin olacak. Düşünüyor ve yaşama geçiriyorsunuz. Hislerinizi ve coşkularınızı baskı altında tutmak isteyeceksiniz.