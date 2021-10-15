KOÇ: DUYGUSAL konularda aşamalar kaydetmek istiyorsanız, çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Bugünlerde aklınızda sürekli mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.

BOĞA: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

İKİZLER: KOMBİNASYON burcunuz Terazide geri giden Merkür, yaşamınızı daha da kurallı bir hale getiriyor. Yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerde göreceksiniz.

YENGEÇ: AİLEDE bazı dengelerin yeniden gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

ASLAN: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum, bazı iş sorunlarınızın yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün.

BAŞAK: DUYGUSAL ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Aklınıza koyduğunuz her neyse oldukça başarılısınız. Bugünlerde birçok kişi sizi taklit etmek isteyecektir.

TERAZİ: ARKADAŞ çevrelerinizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

AKREP: AY düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor. Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

YAY: MADDESEL konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.

OĞLAK: HIRSLARINIZLA ilgili değişimlerin söz konusu olacağını gösteriyor. Toplumda fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Bugün dikkatli olun.

KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.