KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kimseler, sizin yerine getirilemez istekleriniz yüzünden iş konusunda pek size yaklaşmak istemiyorlar. Çünkü, zaman konusunda karşınızdakileri çok sıkıyorsunuz.

BOĞA: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Bu vurdumduymazlığınıza kızan partneriniz de size tavır koyunca, her şeyi yapıyorsunuz.

İKİZLER: CESARET ve ataklığınızla grup sporlarında aranılan kişisiniz. Fakat; sağlık için değil, adeta savaşırcasına mücadele ediyorsunuz. Bu nedenle de, ufak tefek kazalar eksik olmuyor.

YENGEÇ: İLK anda insanlar üzerinde soğuk bir imaj bırakmanıza rağmen, çok kısa sürede sevimli ve cana yakın birisi olduğunuz ortaya çıkıyor. Daha sonra da, vazgeçilemeyen dostlar arasına giriyorsunuz.

ASLAN: BİR kere aşk duygusunu tanıdıktan sonra, hiçbir güç sizi kaçamak ilişkilere yöneltemez. Eğer, sevdiğiniz insan size her yönden güven veriyorsa, her geçen gün bağlılığınız artar.

BAŞAK: İYİ niyetiniz nedeniyle, yakın arkadaşınız olarak bildiğiniz kişiler bile sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa; siz onlara saygınızdan dolayı, beraberce almanız gereken kararları onlara bıraktınız.

TERAZİ: SÜREKLİ olarak bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Fakat, içinde bulunduğunuz şartları da unutmayın.

AKREP: AŞKI kısa ömürlü ve yüzeysel geçirme eğiliminiz var. Partnerinize karşı bu şekilde davranırsanız başınıza dert olabilir. Çünkü, bu konuları kabullenemeyen yapısıyla, intikam için her şeyi yapar.

YAY: BAZI konulardaki rahatlığınız, bir başkası için çoğu kez stres kaynağı oluyor. Sorumluluklarınızı ve gerçekten yapmanız gereken konuları, sıkıntıya girmeden başkasının üzerine atabiliyorsunuz.

OĞLAK: EVİNİZDE tamamen sizin anaçlık duygularınız kol geziyor. Sevecenlik, koruyuculuk ve acıma üçgeni içinde kurduğunuz düzen, sizin yaşam sorumluluğunuz olmuş durumda.

KOVA: BUGÜNLERDE duygusal konularda yaşayacağınız acılardan çok korkuyorsunuz. Daha önce başınızdan geçen olaylar da, bu konuda sizi iyice sindirdi. Böyle anlarınızda çektiğiniz sıkıntıları unutmayın.

BALIK: GÜNDEME gelen bir işi kavrama yeteneğiniz çok iyi. Bu yüzden işlere diğer arkadaşlarınızdan bir adım önde başlıyorsunuz. Fakat, sonra egolarınız nedeniyle gereken desteği bulamıyorsunuz.