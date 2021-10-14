KOÇ: BOŞ konuşmalardan siz de rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.

BOĞA: ÇEVRENİZİN tepkilerini düşünmek adımlarınıza engel oluşturuyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuzda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.

İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşarak, ona hak verebilirsiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesarete ihtiyacınız var. Partnerinizin istekleri sizi çaresiz bırakıyor. Size bir arkadaş gibi davranan en yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.

ASLAN: GERÇEKLEŞTİRMEK istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden kendinizi ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar önemli. Düzenli bir sistem size kazandırır.

BALIK: BİTİRİLMESİ gereken işleriniz sizi geriyor. Basit bazı atlamalar, aşılmaz gereken güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımların tıpkısını gerçekleştirmek zorunda değilsiniz.

TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu kolayca yansıtıyorsunuz.

AKREP: GÜZEL ve etkili konuşmalarınızla geçici aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz.

YAY: ÇEVRENİZE gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar risk yaratabilir. Duygusal anlamda bastırdığınız arzularınız değişen koşullarda sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.

KOVA: AİLE ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz.

BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin.