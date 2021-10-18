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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.10.2021, 00:00

KOÇ: KİŞİSEL duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmalısınız.

BOĞA: BAĞIMSIZLIĞINIZ sizin hassas noktanız. Bugün sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız yoğun. Bazı konularda çok iyi düşünmeli ve gerekirse taviz vermekten korkmamalısınız

İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin hareketli olacağı bir gün. Bulunduğunuz ortamda herkes tarafından takdir göreceksiniz. Evinizle ilgili bazı değişimleri başlatmak isteyebilir, çevrenize danışabilirsiniz

YENGEÇ: DUYGUSAL anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz

ASLAN: MADDİ konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Bugünlerde koşullar nedeniyle kısıtlanmış hissediyorsunuz

BAŞAK: OLAYLARA yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var.

TERAZİ: İKİLİ ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.

AKREP: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerden fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın. Başarı sizden yana

YAY: BUGÜN, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.

OĞLAK: AİLENİZİN isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: SIRA dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendinizi ifade ederken ikna edicisiniz

BALIK: MADDİ konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Bugün bazı hatalara açıksınız.

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