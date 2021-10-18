KOÇ: KİŞİSEL duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmalısınız.



BOĞA: BAĞIMSIZLIĞINIZ sizin hassas noktanız. Bugün sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız yoğun. Bazı konularda çok iyi düşünmeli ve gerekirse taviz vermekten korkmamalısınız



İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin hareketli olacağı bir gün. Bulunduğunuz ortamda herkes tarafından takdir göreceksiniz. Evinizle ilgili bazı değişimleri başlatmak isteyebilir, çevrenize danışabilirsiniz



YENGEÇ: DUYGUSAL anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz



ASLAN: MADDİ konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Bugünlerde koşullar nedeniyle kısıtlanmış hissediyorsunuz



BAŞAK: OLAYLARA yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var.



TERAZİ: İKİLİ ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.



AKREP: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerden fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın. Başarı sizden yana



YAY: BUGÜN, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.



OĞLAK: AİLENİZİN isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.



KOVA: SIRA dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendinizi ifade ederken ikna edicisiniz



BALIK: MADDİ konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Bugün bazı hatalara açıksınız.