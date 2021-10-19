KOÇ: SEZGİLERİNİZ sizi yanıltmıyor. Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.

BOĞA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı ele almanız gerekiyor.

İKİZLER: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor.

Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir.

Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz.

YENGEÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişiyor. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu görmek hayal kırıklığı olabilir.

ASLAN: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak.

TERAZİ: BUGÜN yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Yorulmaktan korkmamanız size farklı yapıyor.

AKREP: AKLINIZ çok karışık. Düşünceleriniz dağınık.

Yapmak istedikleriniz için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket emekten hoşlanmıyorsunuz.

Müdahale istemiyorsunuz.

YAY: ORİJİNAL fikirlerinizi çevresel desteklerle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle yeni keşiflerde bulanacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN İyi bir planlama yaparsanız zihinsel dağınıklık yaşamazsınız, Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız.

Farklı yönlerinizi hissedeceksiniz.

KOVA: BUGÜN kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.

Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz.

BALIK: MADDİ hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Bazı konular yüzünden başınızın ağrımasını istemiyorsanız, planlarınızda net olmak zorundasınız.