KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerinden etkileneceksiniz. Aşk ve mantık dengesi içinde temkinli hareket etmeniz gerekiyor.
BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
Her şeyin yolunda olmadığında keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.
İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Bazılarıyla aynı dili konuşamayabilirsiniz.
İçinizdeki fırtınaları çevrenize belli etmemekle yanlış yapıyorsunuz.
Fikirlerinizi açık şekilde dile getirmelisiniz.
YENGEÇ: AY ,burcunuzda ilerlerken duygusal anlamda enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz.
Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün.
Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor.
ASLAN: BUGÜN sezgileriniz oldukça güçlü. Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmayı denemekten başka çareniz yok. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.
BAŞAK: ESNEK düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz.
Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz.
Partnerinizle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir. Duygularınız ön plana çıkacak.
TERAZİ: MERKÜR burcunuzda ilerlerken, Ay'dan olumlu etkileşim alıyorsunuz. Mantıklı yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli bir vurgu oluşturuyor. Sevdiklerinizle inatlaşabilirsiniz.
AKREP: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, burcunuzda ilerliyor. Bugün cazibenizi karşı tarafı etkileme konusunda kullanmanız için bir çok fırsat ayağınız geliyor. İdeallerinizde ısrarcı davranmanız sizi istediğiniz noktalara getirecektir.
YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz.
Ay Yengeç'te ilerlerken, duygusal düşünceler içinde olacak ve oldukça ilgi göreceksiniz.
OĞLAK: GÜÇLÜ arzularınız olmasına rağmen, bugün duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak için çaba göstermelisiniz.
KOVA: MADDİ konularda fazla duygusal hareket ettiğiniz bir gerçek. Önünüzü göremediğiniz zaman, yaşamı kendinize adeta zindan ediyorsunuz.
Hislerinizi bir kenara bırakın ve akılcı davranın. Konular kendiliğinden düzelecektir.
BALIK: BUGÜN arkadaşlık duygularınız ön planda olacak.
Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz.
Ay'ın bulunduğu konum, duygusal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.