KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerinden etkileneceksiniz. Aşk ve mantık dengesi içinde temkinli hareket etmeniz gerekiyor.

BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.

Her şeyin yolunda olmadığında keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.

İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Bazılarıyla aynı dili konuşamayabilirsiniz.

İçinizdeki fırtınaları çevrenize belli etmemekle yanlış yapıyorsunuz.

Fikirlerinizi açık şekilde dile getirmelisiniz.

YENGEÇ: AY ,burcunuzda ilerlerken duygusal anlamda enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz.

Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün.

Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor.

ASLAN: BUGÜN sezgileriniz oldukça güçlü. Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmayı denemekten başka çareniz yok. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

BAŞAK: ESNEK düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz.

Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz.

Partnerinizle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir. Duygularınız ön plana çıkacak.

TERAZİ: MERKÜR burcunuzda ilerlerken, Ay'dan olumlu etkileşim alıyorsunuz. Mantıklı yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli bir vurgu oluşturuyor. Sevdiklerinizle inatlaşabilirsiniz.

AKREP: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, burcunuzda ilerliyor. Bugün cazibenizi karşı tarafı etkileme konusunda kullanmanız için bir çok fırsat ayağınız geliyor. İdeallerinizde ısrarcı davranmanız sizi istediğiniz noktalara getirecektir.

YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz.

Ay Yengeç'te ilerlerken, duygusal düşünceler içinde olacak ve oldukça ilgi göreceksiniz.

OĞLAK: GÜÇLÜ arzularınız olmasına rağmen, bugün duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak için çaba göstermelisiniz.

KOVA: MADDİ konularda fazla duygusal hareket ettiğiniz bir gerçek. Önünüzü göremediğiniz zaman, yaşamı kendinize adeta zindan ediyorsunuz.

Hislerinizi bir kenara bırakın ve akılcı davranın. Konular kendiliğinden düzelecektir.

BALIK: BUGÜN arkadaşlık duygularınız ön planda olacak.

Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz.

Ay'ın bulunduğu konum, duygusal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

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