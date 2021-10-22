KOÇ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız.

Bugün, taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, olayları yorumlamalısınız.

BOĞA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündemde.

Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Partnerinizle yeni bir vizyon geliştireceksiniz.

İKİZLER: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz.

Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız.

Yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz.

YENGEÇ: HEM fikir olduğunuz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Yüksek bir performans sergileyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Sosyal yapınızın geriye dönüşlerini olumlu bir şekilde göreceksiniz.

ASLAN: BUGÜN, duygularınızda ısrarcı davranacak ve kendi isteklerinize her şeyden daha fazla önem vereceksiniz. Maddesel istekleriniz ağır basacak ve kazançlarınız için farklı araştırmalar içinde olacaksınız.

BAŞAK: ZEKANIZI yeteneklerinizle birleştirerek, etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Bugün, girişimci yapınızla dikkat çekecek ve yoğun bir ilgi göreceksiniz. Entelektüel konularda yeni açılımlar söz konusu.

TERAZİ: BUGÜN ince hesaplar peşinde koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay değil. Çevrenizi sorgulayarak haklı çıkmaya çalışıyorsunuz.

AKREP: BUGÜN sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Yaratıcılığınız yine ön planda olacak ve fark edileceksiniz. Kendinizden başka kimseye inanmadığınız için, çoğu kez yardım almaktan hoşlanmıyorsunuz.

YAY: DUYGUSAL bağlarınızı güçlü tutmalısınız.

İletişim başarınızı, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.

OĞLAK: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantıklı değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Maddi olaylarınızı düşünmek zorundasınız.

KOVA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin farklı yönlerini görecek ve işbirliği yapacaksınız. Düşüncelerinizi süzgeçten geçirerek, hata yapmak istemiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmede kendinizi zorlamayın.

BALIK: BUGÜN, düşüncelerinizi paylaşmada fazla istekli sayılmasınız. Sorulmadıkça, konuşmak istemiyor ve ortamlardan çabuk sıkılıyorsunuz. Partnerinizin önerilerine önem vermek size güç verecektir.