KOÇ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız.
Bugün, taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, olayları yorumlamalısınız.
BOĞA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündemde.
Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Partnerinizle yeni bir vizyon geliştireceksiniz.
İKİZLER: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz.
Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız.
Yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz.
YENGEÇ: HEM fikir olduğunuz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Yüksek bir performans sergileyeceğinizden emin olabilirsiniz.
Sosyal yapınızın geriye dönüşlerini olumlu bir şekilde göreceksiniz.
ASLAN: BUGÜN, duygularınızda ısrarcı davranacak ve kendi isteklerinize her şeyden daha fazla önem vereceksiniz. Maddesel istekleriniz ağır basacak ve kazançlarınız için farklı araştırmalar içinde olacaksınız.
BAŞAK: ZEKANIZI yeteneklerinizle birleştirerek, etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Bugün, girişimci yapınızla dikkat çekecek ve yoğun bir ilgi göreceksiniz. Entelektüel konularda yeni açılımlar söz konusu.
TERAZİ: BUGÜN ince hesaplar peşinde koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay değil. Çevrenizi sorgulayarak haklı çıkmaya çalışıyorsunuz.
AKREP: BUGÜN sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Yaratıcılığınız yine ön planda olacak ve fark edileceksiniz. Kendinizden başka kimseye inanmadığınız için, çoğu kez yardım almaktan hoşlanmıyorsunuz.
YAY: DUYGUSAL bağlarınızı güçlü tutmalısınız.
İletişim başarınızı, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.
OĞLAK: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantıklı değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Maddi olaylarınızı düşünmek zorundasınız.
KOVA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin farklı yönlerini görecek ve işbirliği yapacaksınız. Düşüncelerinizi süzgeçten geçirerek, hata yapmak istemiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmede kendinizi zorlamayın.
BALIK: BUGÜN, düşüncelerinizi paylaşmada fazla istekli sayılmasınız. Sorulmadıkça, konuşmak istemiyor ve ortamlardan çabuk sıkılıyorsunuz. Partnerinizin önerilerine önem vermek size güç verecektir.