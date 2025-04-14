Doğru taktiğin eseri

Fenerbahçe dün Sivas'ta çok zor bir maça çıktı. Sivasspor'un ligdeki durumu ve iç sahadaki direncinin yanı sıra, zorlu hava koşullarıyla da mücadele etti sarı-lacivertliler. Bir de üstüne böyle fizik gücü gereken bir maçta orta alanda Amrabat'tan faydalanamadılar. Açıkçası bu gelişme karşısında orta alanda Mourinho'nun Fred ve Szymanski ile başlamasını beklemiyordum. Yine de sağ kanattaki Tadic ve orta alanda önde oynayan Talisca'nın desteğiyle Szymanski zor bir yükün altından kalkmayı başardı. Burada takımını bu maça doğru şekilde hazırlayan Mourinho'nun büyük bir etkisi var.

RIZA HOCA OKUYAMADI

Portekizli teknik adamı ne kadar övüyorsak, Sivasspor'un deneyimli hocası Rıza Çalımbay'ı da o kadar eleştirmemiz lazım. Evet Fenerbahçe güçlü bir takım ama yine de özellikle iç sahada her maça galibiyet için çıkması gereken bir Sivasspor var. Orta alanda büyük bir üstünlük kurabilirdi Rıza hoca ama bunu iyi kullanamadı. İlk yarının büyük bir bölümünde Fenerbahçe'ye kolay oyun kurma şansı verdi. 90'lı yılların futbolu gibi uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştılar ama 1-2 cılız atak dışında bu işe yaramamasına rağmen bunda ısrar etti. Aslında ilk yarıda Talisca kilidi açmasaydı Rıza hocanın aklında son bölüme 0-0 girmek vardı. Ancak bu gol tüm planını bozdu. İkinci yarıda 2-0'dan sonra Efkan'ın şık golü yetmedi. Bu kötü futbolla puan almanız çok zor zaten. Fenerbahçe'de Talisca, Fred ve Skriniar günün iyileriydi. Aslında Mourinho da Dzeko'da çok ısrar etti ama fazla göze batmadı. Boşnak yıldız 60'tan sonra oyundan çok düştü. En-Nesyri biraz daha erken girse gol bulabilirdi. Szymanski de zaman zaman eksik kalsa da önemli bir rol oynadı. Bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını sürdüren Kanarya, liderin hata yapmasını bekleyecek.