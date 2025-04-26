Siyahtan beyaza kusursuz geçiş

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra kupadan da elenen Beşiktaş, artık son haftalarda birbirine benzer performanslar ortaya koyuyor. Hedefsiz çıkılan maçlarda futbolcuların motive olması zordur ama Avrupa Ligi bileti de çok önemli. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında sonuçtan ziyade, maçın genelinde de iyi bir görüntü çizmeyen siyahbeyazlı oyuncular eleştirilmişti. Hatayspor karşısında da ilk yarı isteksiz bir takım izledik. Yine sadece Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in kıpırdandığı takımda Rashica, Mustafa ve Immobile yokları oynadı. İlk yarıda böyle bir takım izledikten sonra Solskjaer'in devrede ne gibi uyarılar yaptığını tahmin etmek zor değil. İkinci yarının başında kanatlar işlemeye başlayınca Hatay kolay çıkamadı. Orta bölgeyi iyi kapatan siyahbeyazlılar çok fazla pozisyona girdi ve goller geldi. Şimdi sırada çok önemli bir F.Bahçe derbisi var. Bu gibi sezonlarda hem camia hem de taraftar için derbi galibiyetleri daha da önem kazanır. Siyah-beyazlılar elbette derbide bunun bilinciyle oynayacak.

HATAY GERİ GELMELİ

Deprem facialarından en çok etkilenen takımların başında Hatayspor geliyordu. Bordo-beyazlılar Süper Lig'e çıktığı sezondan bu yana bu ligin önemli bir rengi oldu. Ancak deprem onları çok etkiledi. Takımlar için hep zor bir deplasman olan Hatay, Süper Lig'i hak ediyor. Çok değerli oyunculara sahip olan bu kadroyu korumak kolay olmayacak ancak yine de yeni bir yapılanmayla tekrar Süper Lig'e dönmek için uğraşacaklardır. Geçmiş olsun...