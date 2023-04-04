Altay takımı sezon başındaki sorunların üstüne bir de transfer yasağı gelince çok büyük sıkıntılarla boğuşmuştu. Ancak Paixao gibi bazı eski oyuncuların dönüşü Altay'a bir nebze olsa da fayda sağlamaya başlamıştı.

Altay takımı, gerçekten son haftalarda büyük patlama yaptı. Yani benim için Büyük Altay'ın dönüşü diyebilirim. Çünkü Erzurum'u deplasmanda 4-2 yendikten sonra takıma büyük özgüven geldi. Onun semeresini de Sakaryaspor karşısında gösterdiler.

Eğer Sakaryaspor bu maçı kazanmış olsaydı, puan cetvelinde ikinci sıraya kadar yükselecekti. Bu ligin en çok kazanan ve en çok gol atan 2 takımından biriydi. Altay oyuna dengeli başladı ama 22. dakikada Donkor'un kırmızı kart görmesi siyah-beyazlıların ekmeğine yağ sürdü. Galibiyetin mimarı yine Marco Paixao oldu. Öyle güzel bir penaltı golü attı ki kaleci kıpırdayamadı bile. Ancak ikinci yarıda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya yollayarak kendine yakışmayan bir vuruş yaptı.



BÖYLE GİDERSE LİGDE KALIR

Altay çok iyi top çevirdi ama üçüncü bölgede orta saha oyuncularının çok gelişi, Sakaryaspor'a gol bölgelerinde bereket getirdi.

Bu dakikalarda Zeki Yıldırım gerçekten çok akıllı bir gol attı ve takımını öne geçirdi.

Ardından Ceyhun'un golü ev sahibini rahatlattı. İnanıyorum ki bu Altay böyle devam ederse ligde kalır. Zaten 2 maçta tam tamına 7 gol attı, Teknik Direktör Tuna Üzümcü bu takımı bilhassa kanatlarda biraz daha hareketlendirirse başta Paixao olmak üzere hücumda oynayan her oyuncu daha çok gol atar. Son iki maçta (Erzurum ve Sakarya) oynanan oyunu devam ettirirse Altay kendini kümede tutar. Sakaryaspor ise son haftalarda deplasmanlarda kazanıyordu ama Altay karşısında fazla direnemedi.

Bir de 10 kişi kalınca oyuna fazla tutunamadı.

Altay bunu çok iyi kullandı. Bilhassa kanatları kullanarak Sakarya defansını hataya zorladı ve sonuca gitti. Bravo Altay...

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