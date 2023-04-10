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Eren kızardı, 3 puan gitti HAYRİ ÜLGEN

Eren kızardı, 3 puan gitti

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Giriş Tarihi: 10.04.2023, 00:00
Altay, dün Bandırma'da çok önemli bir 3 puan kaybetti.
Aslında biraz daha akıllı futbol oynasa, sorumsuzca atılan Eren de kırmızı kart görmemiş olsa bu futboluyla en az 1 puan alabilirdi.
Çünkü şu aşamada bir puan Altay için çok önemliydi.
Altay'ın yediği iki gole bakıyorum.
İnanın amatör takım bu kadar bariz defans hatası yapmaz.
Maça baktığımızda aslında dengeli ve zaman zaman da tempolu bir maç oldu. Eğer 69. dakikada Marco Paixao'nun müthiş şutunu Bandırma kalecisi kurtarmamış olsaydı her şey Altay'ın lehine dönebilirdi.
Altay'ın çok önemli maçları var ve artık puan kaybetme lüksüde kalmadı. Bir an önce teknik direktör Tuna üzümcü ve İbrahim Öztürk'ün takıma bu maçı unutturması lazım. İzmir ekibinin önümüzdeki maçlarda bu ligde kalabilmesi için en az 7-8 puan alması lazım. Yoksa yarın geç olur. Eğer rakipleri bir seri yakalarsa büyük bir strese girer, bu da futbolcuları olumsuz etkiler.
Büyük Altay'a ve taraftarına bu ligin değil, Süper Lig'in yakıştığını hatırlatmak gerekiyor.
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