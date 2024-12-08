Tehlike çanları çalıyor!

Manisa FK 6 puanlık bir maça çıkmıştı. Ancak futbolda golü bulamazsan kendi kalende görürsün. Yenilen golden önce Çorum kalecisi 2 kurtarış yaptı. Ve o top dönüp Manisa ağlarında gol oldu. Fofana'nın yetenekleri harika. Fakat hep şahsi oynuyor. Manisa FK 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman iyi futbol oynadı ancak dediğim gibi iyi oynadığın an gol atacaksın. Manisa FK'nın en büyük dezavantajı defansın arkasına atılan toplarda çok fire vermesi. Birkan gereksiz kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bak Birkan kardeş, bir futbolcu takımı ateş hattındayken bu kadar disiplinsiz şekilde kendini attırmamalı. Bu takıma takviye şart. Şimdiden uyarıyorum. Takviye yapamazsan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olursun. Benden söylemesi.