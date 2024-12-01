Hak edilmeyen mağlubiyet

Amed maçı 6 puanlık bir maçtı. Çünkü arada puan farkı 2'ydi. Amed'in 15, Manisa FK'nın 17 puanı vardı. Eğer Manisa bu maçı kazanmış olsaydı üst sıralara yükselir, Amed'i de ateşe atacaktı. Ama Manisa FK'nın Keçiören karşısındaki futbolu, bir takım için çok üzüntü vericiydi. Buna rağmen teknik direktör Çağdaş Çavuş, öyle bir cesaret gösterdi ki o kadrodan 5 oyuncuyu oynatmayıp, Amed deplasmanında 5 futbolcu değişikliği ile sahaya çıktı. Futbol olarak iki takımı da alkışlıyorum. Servet Çetin ile Amed belki sezonun en iyi futbolunu oynadı, özellikle ilk yarı. Ama ikinci yarıda Manisa bilhassa Fofana'nın sol kanadı iyi kullanmasıyla, Amed defansını yıprattı ki 2 de gol buldular. İkinci golü bulduktan hemen sonra Amed Spor'dan gol yemeleri Ege ekibi adına büyük şanssızlıktı. 1-2 dakika oyalayabilselerdi yürekten söylüyorum, en az 1 puanla Manisa'ya dönerlerdi. İkinci yarıda doyurucu, pozitif ve bilhassa sol kanadı iyi kullanan Fofana ile oyunu zenginlenliştirdi. Herşeye rağmen bu mağlubiyet, Manisa için üzücü değil, umut verici olması lazım. Çünkü takım oyununu ve 5 kişi ile yeni bir kadro denemesi Manisa'ya gelecek için umut vermiştir. Sakın pes etmeyin. Bu oyunun skoru bu değil.