Taner Taşkın farkı

Dün Manisa FK için çok önemli ve kritik bir maçtı. Bu sadece 3 puanlık değil 6 puanlık bir müsabakaydı. Çünkü Pendikspor'un 40, Manisa'nın ise 34 puanı vardı. Manisa FK, eğer bu maçı kazanamasaydı aradaki puan farkı dokuza çıkacak ve işi mucizelere kalacaktı. Ancak Taner Taşkın'ın gelmesinden sonra Manisa FK takımında bir toparlanma gördüm. Geçen hafta Erokspor karşısında alınan 1 puan ve dün kazanılan 3 puan adeta Manisa takımına can suyu oldu. Fofana çok farklı bir futbolcu, eğer devamlılığı olmuş olsa rahatlıkla Avrupa'da oynayabilirdi. Kaliteli ayakları, bire bir de istediği adamı geçebilen ve adam eksiltebilen bir isim. Adeta rüzgarın oğlu diyebiliriz. Dün de gördük ki Manisa FK'nın lokomotifi Fofana'ydı. Tabi onun getirdiği topları da bitiren ve gol vuruşunu bilen Minchev de ona ayak uydurunca rahat bir galibiyet geldi. Manisa, Pendik takmını mağlup ederek altın değerinde maçı kazanıp ilerisi için umut kazandı. Taner Taşkın bu ligi çok iyi biliyor. Bu ligde önce gol yemeyeceksin, sonra da atacaksın. Bunu başaran her takım 1. Li'de başarılı olur. Ben 20 yıldır bu lige bakıyorum. Savunduğum da doğrusu da budur. Bir kaç kelime de kaleci Alperen için etmek isterim. İlk yarı kalesine top gelmedi. Ama ikinci yarıda kalesinde devleşen Alperen çıkardığı toplarla Fofana-Minchev ortaklığına katkıda bulundu. Son sözlerim de Taner Taşkın'a. Zor şartlarda takımı aldın. Seni tebrik ediyorum. Çünkü sezon başında Çağdaş Çavuş'la iyi başlayana Manisa takımında kötü gidişat sonrası değişiklik oldu. Bu da takımı kötü etkiledi. Ama iki haftadır takıma kattıklarınla övgüyü hakkediyorsun. Ligde kalırsan şampiyon olmuş gibi apoleti alırsın...