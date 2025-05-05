Umut bitmedi ancak!

MANİSA FK, geçen hafta Şanlıurfa deplasmanında altın değerinde üç puan alınca Bandırmaspor maçı için umutlanmıştı. Ama gören köye kılavuz istemez. Bu futbolla Bandırma karşısında kazanması zor. Manisa FK takımı aslında bu maçı kazanmış olsaydı, ligde kalmayı da garantileyecekti. Çünkü kendi kuyruğunu kendisi kesecekti. Şimdi ise işini daha da zorlaştırdı. Oyuna gelince maçın 94. dakikasında iki takım içinde çok önemli birer pozisyon vardı. Eğer o dakikada Manisa takımı, golü atmış olsaydı önümüzdeki hafta çok farklı bir tablo oluşacaktı. Aynı dakikada eğer Bandırmaspor golü bulmuş olsaydı bu seferde Manisa'nın biletini keseceklerdi.

TAŞKIN DAHA ÖNCE GELMELİYDİ

Aslında Taner Taşkın, daha önceki haftalarda bu takımın başına gelmiş olsaydı, bu kadar büyük bir sıkıntı yaşamayacaktı. Daha geriye dönersek sezon başındaki takımın teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etmiş olsaydı, bugün Manisa FK'nın düşmesini değil, Play-Off'a çıkıp çıkmamasını konuşacaktık. Bir kulübü satın alabilirsin. Ama zevkin için hocayı değiştirirsen, yapıyı bozarsın böyle de çok zor duruma düşersin. Anlayana... Aynı hocanın Iğdır'da neler başardığını tüm kamuoyu görüyor.