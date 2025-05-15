İlk kupa tamam

Galatasaray ile Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta ligde oynadığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulunup çifte kupa hazırlığından bahsetmiştim. Hatta bu yazımın ardından Trabzonspor'un lig maçına tam kadro çıkmadığına yönelik eleştiriler de almıştım. Fakat görünen köy kılavuz istemez.

Mayıslar Galatasaray'ın. Nisan ayının bitimiyle birlikte sarı-kırmızılılar bambaşka bir kimliğe bürünüyor. İlk düdükle birlikte oyun Trabzonspor yarı alanında oynanmaya başladı.

Dakikalar henüz 5'i gösterirken de Barış Alper takımını öne geçirdi. Hatta Galatasaraylı oyuncular final anlarında daha başarılı kararlar alsa ilk yarıdan fişi çekebilirdi. İkinci yarının sonlarına doğru özellikle Ozan'ın kaçırdığı iki pozisyon sonrası Trabzon maça ortak olma şansını yitirdi. İkinci yarıda hakem adeta tam düdüğü çalıp maçı başlattığı anda Osimhen'in golüyle birlikte oyuncular tekrar santraya koştu. Golün şokunu atlatamayan bordo-mavililer, üst üste hatalar yapmaya başladı. Ancak tam bu noktada ilk yarının son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Batagov'un Karadeniz ekibinin tüm oyun planlarını bozduğunu da söylemem gerekir.

G.SARAY'I TEBRİK EDİYORUM

Çünkü Okay'ın mecburi olarak stopere geçmesiyle birlikte orta sahadaki mutlak hakimiyet sarı-kırmızılılara geçti. Üzerine Osimhen bir kez daha sahne alarak farkı üçe çıkarıp fişi çekti. Kalan dakikalarda Galatasaraylı taraftarlar tribünde futbolcular ise sahada şov yaptılar. Sonuç olarak Galatasaray ezeli rakibini iyi oyun ve harika bir skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar şimdi pazar günü Kayserispor karşısında ligde alacağı 25. şampiyonluk dolayısıyla 5. yıldıza odaklanacak. Ardından da çifte kupayla müthiş bir kutlama yapılacak.

Başta teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet olmak üzere tüm takımı kutlarım.

Trabzonspor ise kupa hedefine ulaşamayarak Avrupa yolunda yara aldı. Bordo-mavililer şimdi ligi ilk beşte bitirip vize almaya çalışacak.

İşleri zor ama fikstür avantajı var.