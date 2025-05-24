Reçete aslında belli

Ben 32 yaşına giriyorum. Bilinçli olduğum zamanı 10 yaş olarak alsak tam 22 senedir hocaların, yöneticilerin, başkanların ve spor yorumcularının dilinde bu söylem var. Ama bakıyoruz kurtuluş reçetesini sunan isimler başta kendilerinin sunduğu maddeleri kendi uygulamıyor. Sahi acaba sahte reçeteler ya da raporlar yazmak yerine işini iyi bilen alanın da uzman olan kişilere mi bıraksak artık bu işleri. Yenilen; hakeme, rakibe hiç bir şey bulamazsa takımına ya da taraftarına sallıyor. Ama kimse kendine iğneyi batırmıyor. Her başarısızlıkta millete çamur atmak daha kolay geliyor.

Aman iş benden çıksın koltuğum sağlam kalsın da mantığıyla bir adım ileri gidemiyoruz.

Ve maalesef geçmişe takılı kaldığımız için de gerçekleşiyor bu durum. O kadar atıp tutuyoruz. Avrupa'da en büyük başarımız ne?

Galatasaray'ın milenyumun başında aldığı UEFA Kupası ve Süper Kupa milli düzeyde de 2002 Dünya 3.'lüğü ve 2008'deki Avrupa 3.'lüğü. Soruyorum sizlere. bir düşünün Avrupa futbolu hatta dünya futbolunda takımlar ya da ülkeler bu tarz başarılar aldıktan sonra ne oluyor? Ben söyleyeyim.

İleriye doğru gidiyorlar. Biz tam atılım yapacağımız dönemlerde kendi içimizde yeteneksiz yöneticilerin sebep olduğu kaos ortamı sebebiyle birbirimizi yediğimiz için böyle tesislere böyle taraftarlara ve camialara sahip olmamıza rağmen geriledik.

GELECEKLERİ BELİRSİZ

Bu sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elendiği rakiplere bir bakın. Her kura da 'Aa çok güzel takım geldi. Buradan ilerleriz' diyoruz. Sonuç? Yine hüsran oluyor. Ülke gündemini bu takımlar belirlediği için onlardan örnek verdim. Ama sorun sadece bu takımlarda da değil. Ülkemizde birçok camia karanlığa gömüldü. Bir zamanlar ülkemizi Avrupa'da temsil eden Denizlispor Amatör Lig'e geriledi. Yine Süper Lig ve kupada İstanbul ekiplerine kök söktüren Avrupa'da mücadele eden Akhisarspor bu sezon Amatör Lig'den çekildi. Daha birçok örnek var. Karabük İY, Mersin İY ve Kayseri Erciyes gibi. Geri dönenler yok mu? Var tabi ki. Mesela Göztepe, amatöre kadar düşüp harika bir dönüşe imza attılar.

Mesela Kocaelispor. Onlarda bu sezon şampiyon olarak en üst seviyeye geri döndüler. Bursaspor. Ligimizin 5. şampiyonu.

Onlarda meşaleyi yaktılar ve 3. Lig'de şampiyon oldular. Eskişehirspor 2 sene sonra profesyonel liglere geri döndü. Ama bu ekipler istisna. Ve aslında gelecekleri de belirsiz. Doğru planlama geleceğe dönük ciddi yatırımlar olmazsa karanlığa geri dönebilirler.

Bakın sizlere bununla ilgili güncel bir örnek vereyim. İzmir'in köklü kulüplerinden olan Altay. Müthiş yatırımlarla üst üste şampiyonluklar yaşayarak en üst lige geldi. Fakat bu başarıların altını dolduramadıkları ve yanlış politikalar nedeniyle ikisi üst üste olmak üzere son 4 yılda 3 kez küme düşerek 3. Lig'e geriledi. Fakat ciddi adımlar atılmazsa düşüş durmaz. Bu liste böyle uzayıp gider. Ama derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Lütfen okuduğunuz bu satırları özümseyin ve düşünün. Artık kaos ortamına izin vermeyin. Artık işini yapmayanlara alkış tutmayın. Reçete çok fakat seçenek belli. İşini bilen liyakata göre yetişen ve yöneten isimler. Bu işler parayla da parasız da olmuyor. Tek gerçek bilgidir.