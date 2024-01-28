Her şeye rağmen 1 puan iyidir

Son iki maçını kazanarak ilk iki için umutlanan Göztepe'nin Çorum deplasmanının zorlu geçeceği herkes tarafından biliniyordu.

Hem iklim şartları nedeniyle hem de Çorum FK'nın son haftalarda yükselen grafiği sebebiyle taraftarlarda 'acaba' endişesi vardı. Üstüne bir de eksikler eklenince açıkçası Stailov'un nasıl bir kadroyla çıkacağını merak etmiştim. Göztepe, alıştığımız önde baskılı ve orta sahayı kalabalık tutarak rakibi boğan oyun sistemiyle başlayamadı. Bunda Çorumlu futbolcuların sert ve temaslı oyununun neden olduğunu söylemek gerek.

Maçın başında bir de Doğan sakatlanınca sarı-kırmızılılar, ilk yarıda rakip kaleye şut dahi atamadı. İkinci yarıda biraz daha diri ve tutkulu bir Göztepe vardı. Zaten takım ikinci yarıya golle başladı. Lundqvist hiç kimsenin beklemediği anda öyle bir şut çıkardı ki, Çorum bir anda sessizliğe büründü.

Yolun sonu Süper Lig

Golle cesaretlenen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında pozisyon bulmaya da başladı. Ancak golden 7 dakika sonra bu sezonun en iyi isimlerinden biri olan Ogün'ün büyük hatasında Geraldo cezayı kesti. Bu golün ardından sarı-kırmızılı futbolcularda bir düşüş yaşandı. Ancak kaleci Arda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Göztepe, öne geçecek pozisyonları da buldu ancak kaliteli ayaklardan beklenmeyecek kötülükte şutlar çıktı. Sonuç olarak bu kadar eksiğe ve zorlu bir rakibe karşı deplasmanda alınan bir puan iyidir. Üstelik Çorum, Göztepe'nin direkt rakiplerinden.

Taraftarının desteğini arkasına alan Göztepe'nin yolu Süper Lig emin olun.