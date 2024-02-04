Göztepe Altay’a acımadı

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde Yalçın Kayan maça damga vuran isim oldu. İki takım arasındaki derbi maçı öncesinde Göztepe kağıt üzerinde zaten favoriydi. Bulgar teknik adam Stoilov'un gelişiyle İzmir'in sarı-kırmızılı takımı müthiş bir ivme yakalamış ve Süper Lig adaylarından birisi haline gelmişti. Buna karşın bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Altay ise transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamazken bunun aksine birçok oyuncusunu da devre arasında kaybetti. Altay, gençleri ile Göztepe önünde puan arayacağı için maçın favorisi ev sahibi Göz Göz idi. Geçen hafta birçok eksiğine rağmen Çorum deplasmanından bir puanla dönen Göz Göz'de sakatlığı devam eden Doğan dışında tüm oyuncular geri döndü. Geçen hafta oyuna giren Denis o maçta da iyi oynamıştı hocası da onu ilk 11'e monte etti.



Maçın adamı Yalçın oldu

Derbi başladı ama ligde adeta gençleri ile onur mücadelesi veren Altay, 11 kişilik savunma yaptı. Böyle olunca Göztepeli oyuncular oyunu mecburen kanatlara yıkmak zorunda kaldı. Altay'ın genç oyuncuları her topa müdahale ederek ilk yarıda neredeyse Göztepeli oyunculara nefes aldırmadı.

Devrenin bitmesine dakikalar kala kullanılan köşe atışında sahne alan Yalçın takımını soyunma odasına mutlu soktu. Bu gol Altaylı oyuncuların direncini de kırmış oldu. Günün başarılı ismi Yalçın Kayan, 58. dakikada durumu 2-0 yaptı. Bu golden sonra iyice oyundan düşen Altay'da genç oyuncular demorolize oldu. Sonrasında Billal'in golü geldi ve fark daha da açıldı.

Öte yandan Süper Lig için iyice iddialı olan Göz Göz yönetiminin kaliteli bir golcü ve orta sahaya imza attırmak üzere olduğunu da öğrendim. Birçok oyuncusunu kaybeden İzmir'in siyah-beyazlı takımı yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer ile bir şeyler yapmak istedi. İlk yarı iyi mücadele ettiler fakat gollerden sonra dağıldılar. Altay camiasının acilen bir araya gelip şimdiden yeni sezonun hesaplarını yapması gerekiyor.

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