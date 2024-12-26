Manisa'da her şey yolunda

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alıp düşme hattına girdikten sonra son 2 maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, puan tablosunda 6 basamak yükselerek 17'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi. Bu durumda Manisa 6 puanla 6 sıra üste çıkmış oldu.

DEĞİŞİM SÜRECİ NEFES ALDIRDI

Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Ege ekibi, saha içi olduğu kadar saha dışı sorunlarla da uğraşmaya devam ediyordu. Bu süreçte 17. sıraya kadar gerileyen takım, köklü bir değişime ihtiyaç duyuyordu. Yönetimi Ersin Öztaş'a devredip Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağlayan Manisa Futbol Kulübünde, son haftalardaki başarılı sonuçlar ve yaşanan değişim süreci şimdilik ilaç olmuş gibi görünüyor. Sportif Direktörlüğe Serkan İşyapan, Teknik Direktörlüğe de Hakan Şapçı'yı getiren Manisa'da oyuncu kadrosunda da Ayberk gelişmesi de yüzleri güldürdü. Manisa ekibinin sezon başında Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'a kiraladığı Ayberk Karapo konusunda Karadeniz temsilcisi, oyuncunun 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Yönetim oradan gelecek parayla takıma takviye yapabilecek.

HAKAN ŞAPÇI DOĞRU SEÇİM

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Manisalı teknik adam Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı.İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız" dedi. Bu karar Manisa'yı tanıyan ve alt liglerde şampiyonluklar yaşayan bir hocanın takıma kazandırılması sebebiyle bana göre doğru bir seçenek oldu. .Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'dan ayrılarak 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın dümenine geçen Hakan Şapçı, siyah-beyazlıları daha önce amatörden ilk kez profesyonel kategoriye taşıyan teknik adam olmuştu.