Göztepe’den kötü kapanış

AVRUPA UMUDU SAMSUN'DA BİTTİ!

Sezon başında hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, sezonun ikinci yarısında istediği sonuçları alamayınca Avrupa hedefini gerçekleştiremedi.

Sezon ilk yarısındaki performansı ile futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göz Göz, ikinci yarıda ise inişli çıkışlı grafik sergilese de son haftaya kadar umutlarını sürdürdü.

Son hafta maçında deplasmanda Samsun'a konuk olan İzmir ekibi, Konfederasyon Kupası umuduyla maça başladı.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte rakibini kendi sahasına hapseden Göztepe, özellikle ön alandaki baskısıyla Samsunspor savunmasına nefes aldırmadı. Kanatlardan etkili gelen İzmir ekibi, aradığı pozisyonları da buldu. Ancak futbolun acı gerçeği yine ortaya çıktı; yakaladığını atacaksın yoksa golü kalende görürsün. Özellikle Bokele'nin bomboş pozisyonda topu auta göndermesi taraftarların adeta saç baş yoldurdu. O an, maçın kırılma anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Samsunspor ise ilk yarı boyunca nadir şekilde Göztepe kalesine gelebildi. Konuk takım, 36'da öne geçti. Rakibin etkili geldiği anlarda ise Lis, kritik kurtarışlar yaptı.

İlk 45 dakikada üretken, baskılı ve kazanmayı isteyen taraf net şekilde Göztepe'ydi. Ancak futbol sadece iyi oynamakla değil, fırsatları değerlendirmekle kazanılıyor. İkinci yarıya da istekli başlayan Göz Göz, Juan ile beraberliği buldu ama VAR'dan gelen uyarı üzerine gol iptal edildi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLANMALI

İyisiyle kötüsüyle bu sezon bitti. Avrupa hedefi ile başlanan ligde Göztepe başarılı mı, yoksa başarısız mı tabii ki tartışılacak ancak gelecek yıl Avrupa isteniyorsa şimdiden çalışmalara başlanmalı. Takımın eksiklikleri zaten belli. İskelet kadro korunup gerekli takviye çalışmaları iyi yapılmalı.