Sağlığımız virüsün gölgesinde kaldı

Geçtiğimiz hafta kızımın kaşıntıları dolayısı ile onu bir dermatoloğa götürdüm. Bu muayene sırasında öğrendim ki uyuz vakalarında önemli bir artış varmış. Bu sebeple doktor hanımla bir röportaj yaptık. Bu röportajı ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağım... Doktor hanım benim epeydir üzerinde düşündüğüm bir şeye de dikkat çekmiş. Kovid hayatımıza girdiğinden beri en büyük sorunumuz bu oldu. Diğer her şey koronanın gölgesinde kaldı. Sağlığımızla ilgili hissettiğimiz bazı uyarıları bile hastaneye gittiğimizde virüs kaparız endişesiyle ertelemeye başladık.

ERKEN TEŞHİS İMKANI

Bu sebeple erken teşhis şansını kaçıranlar bile oldu. Kanser hastalarının tedavileri aksadı. Örneğin bir arkadaşımın çocuğunda göz tembelliği var ve bu yüzden gözlük takması gerekiyor. Göz tembelliğinin tedavisi için sınır yaş 8. Bu sınırı geçen çocukların tedavisi maalesef mümkün değil. Buna rağmen arkadaşım, çocuk maskeden dolayı gözlüğü takmak istemeyince okulda maskeyi tercih etmesi gerektiğini söylemiş. Bunlar benim şahit olduklarım ya da duyduklarım. Koronadan öyle korkuyoruz ki sağlığımızı bile hiçe sayıyoruz. Ne büyük çelişki değil mi?

YASA HEM KÖPEĞİ HEM İNSANI KORUYOR

Evde hayvan beslemek aslında doğaya aykırı, çünkü onların evi, olması gereken yer doğa... Ancak insanların evcilleştirdiği kendine muhtaç bıraktığı hayvanlar arasında özellikle kedi ve köpekler artık bizim korumamıza ve sevgimize muhtaç. Onları doğasından koparan biz olduğumuza göre onların ihtiyaçlarını karşılamak da bizim görevimiz. Ancak son günlerde köpekler yine bizim yanlışlarımız yüzünden zor durumdalar... Bazı ırkların yasaklı olmasının sebebi gücü dolayısıyla yanlış ellerde canavara dönüşebilmesinden kaynaklanıyor. Bu sebeple Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

BAKAMAYANLARA ÇÖZÜM

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkının, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması gerekiyor. Ayrıca bu yasaya göre sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabiliyor. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden kişiler hakkında ise 30 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor. Hem kimsenin yanlış yetiştirilen ırkların saldırısına uğramaması hem de halihazırda bu ırklara sahip olanların mağdur olmaması için alınan bu önlemlere karşın yine de insanlar köpeklerini sokağa yada ıssız alanlara terk ediyor. Gerçekten anlaması zor bir durum. Bakamayacağınız köpeği niçin alıyorsunuz? Hadi aldınız, madem bu şartları yerine getiremeyeceğinizi düşünüp köpeğinizden vazgeçtiniz niçin barınağa bırakmak yerine başı boş sokağa salıp herkesin can güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz. Yazıktır hem hayvanlara hem insanlara!