Olağanüstü durumlardan geçtiğimiz bugünlerde ekonomik hayata destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda işverenlerimize asgari ücret desteği verilmeye devam edilecektir. 26 Mart tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 7226 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenmiş olup ilgili madde kapsamında şartları sağlayan işverenlerimiz ilgili teşvikten faydalanabileceklerdir.

Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/ dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir. Yani bir işveren 30 gün çalıştırdığı bir işçi için aylık 75 TL teşvik hak edecektir.

GÜNLÜK KAZANÇ TUTARI

Yukarıda belirttiğim prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası, "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için ise 341 TL olarak uygulanacaktır. İşverenlerimizin destekten faydalanmak için dikkat etmeleri gereken en temel husus destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/ dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulmamasıdır. Aksi takdirde ilgili destekten faydalanamazlar.

TUTAR GERİ ALINIR

Bunun dışında mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu iş yerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeyen, prim borcu bulunan ya da çalıştırdıkları işçilerin sigorta bildirimlerini yapmadığı ya da sahte sigorta bildiriminde bulunduğu tespit edilen işverenler bu destekten faydalanamazlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten faydalanabilirler.



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Bildiğiniz üzere daha önce pilot illerde uygulanmaya başlanılan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi uygulaması Nisan ayından itibaren tüm illerde uygulanmaya başlanacaktı. Ancak yaşanılan gelişmeler nedeni ile bu süreç 01.07.2020 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Yani Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki diğer iller Temmuz ayına kadar yine eskisi gibi beyanname vererek bildirimlerde bulunmaya devam edeceklerdir. Sağlıkla ve Sosyal Güvenceyle Kalın.