Küreselciler, Trump’ı ABD’nin başında istemez

Küreselciler olarak adlandırılan, dünyada enerji kaynakları ve teknolojiye hükmeden, finans kaynaklarını kontrol eden Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, İngiliz Kraliyet ailesi ile tüm Avrupa ülkelerinin birbiriyle akraba olan soyluları, kontrol edemedikleri Trump'ın başkan seçilmesini istemez.

ŞİRKETLER OLİGARŞİSİ

Küreselciler, dünyada insanları birbirine yaklaştırmanın, sınırları açmanın, ticareti serbestleştirmenin, ABD ile diğer ülkelerin küresel güvenliği sağlamak için beraber çalışmasını sağlamanın ve ABD'nin diğer ülkeleri desteklemesinin dünyayı daha iyi bir yer yapacağını iddia etmektedir. Asıl amaçları ulusal hükümetlerin ortadan kalktığı, dini inanış ve kültürlerin bozularak millet olma kavramının yok edildiği, dünya vatandaşlığının kurulduğu zayıf hükümetlerin olduğu, bir şirketler oligarşisinin yönettiği bir dünya kurmayı amaçlamaktadırlar. Küreselciler bu amaca ulaşmak için finans kaynaklarını, enerji kaynaklarını ve teknolojiyi kontrol etmektedirler. Donald Trump, küreselciler için müthiş bir tehdit oluşturuyor. Çünkü Trump, küreselcilerin amaçları için kullanılan dünyanın dört bir yanında bulunan ABD üstlerini kapatmayı ve ABD ordusunu geri çekmeyi, buralarda harcanan yüz milyarlarca dolar tutan askeri harcamaları ABD içinde altyapı ve iş imkanları oluşturmak için kullanmayı planlıyor. Uluslararası şirketleri ABD'de yatırım yapmaya zorluyor. Şirketlerin çıkarlarından önce ABD halkının çıkarlarını önceleyeceğini söylüyor. Trump, Rusya'yı ana düşman olarak görmüyor. Rusya'nın eski gücünde olmadığını düşünüyor. Zaman içerisinde Rusya'nın ekonomik olarak sisteme adapte olacağını düşünüyor. Asıl rakibin Çin olduğunu ve mücadelenin yönlenmesi gereken noktanın Çin olduğunu savunuyor.

4 BAŞKAN ÖLDÜRÜLDÜ

Trump'ın başkanlık yaptığı 4 yıl boyunca küreselcilerin planları aksadı. Küreselciler, iktidara daha güçlü ve tecrübeli gelecek olan Trump'ın seçilmemesi için her türlü kirli operasyonu yapacaklardır. ABD tarihinde suikast yapılan 4 adet lider ölmüştür. 1865'te A. Lincoln, 1881'de J. A. Garfield, 1901'de W. McKinley ve 1963'te ise J. F. Kennedy suikasta kurban gitti. Trump'a yapılan suikastta da normal olmayan birçok güvenlik zafiyeti görülüyor. Daha önceki suikastları hatırlatan benzerlikler var. Trump'ı korumaktan sorumlu gizli servisin bölgedeki bir çatıda önlem almaması, binada polis bulunduğu iddiaları, çatıya tırmanan kişiyle ilgili polise yapılan ihbara polisin hızlı tepki vermemesi, gizli servis keskin nişancısının suikastçıya 5 kez ateş etme fırsatı tanıması, korumaların Trump'ın etrafını çevirmesine rağmen başının görünmesi... Yani; yeni bir atış için şans tanımaları, gizli servis ajanlarının bazılarının silahlarını kılıfından bile çıkarmamış olması akla birçok soru getirmekte.