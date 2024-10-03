İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı, İsrail'in yüzyılı aşkın süredir planladığı büyük oyunun küçük parçalarıdır. İran saldırısı deyim yerindeyse Acem Oyunu'ndan başka bir şey değildir

İran'ın İsrail'e füze saldırısı ile iki ülkenin savaşacağına inanmak, işin perde arkasını bilenler için gerçekçi değildir. ABD iki ülkenin savaşmasına müsaade etmez. İran, ABD'nin Ortadoğu'daki sünni Arap ülkelerini kendi kontrolü altında tutmak için kullandığı bir aparattır. ABD, İran'ın asla çok güçlenerek İsrail'e tehdit oluşturmasına da müsaade etmez. Bütün Arap ülkelerinde, Balkanlarda, Ukrayna'da "Demokrasi" getirme adı altında "Arap Baharı" ve " Turuncu- Sarı vs. devrimler" yapılırken, Türkiye'de "Darbe" düzenlenirken ABD'nin Şeytan ilan ettiği İran'da ise iktadarı değiştirecek girişimlerin olmaması doğal bir süreç değildir.



SÖZDE BİR DÜŞMAN İHTİYACI



31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından öldürülmesi İran'ın pozisyonu hakkında bize birçok şeyi ifade etmektedir. Aynı toplantıya Şii Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın güvenlik endişesi ile katılmasını istemeyen İran, aynı hassasiyeti Hamas'ın Sünni lideri İsmail Haniye için göstermemiştir.

İsmail Haniye'nin öldürülmesine zımnen razı gelmiştir. İran, İslam dünyasının liderliği için mücadele etmektedir. Tahrandaki bu saldırı ile İsrail güçlü İran imajını Arap ülkeleri nezdinde yerle bir etmiştir. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini itiraf etmiştir. İran'da bulunan baskı rejimi, ülke içerisinde güçlü bir muhalefet oluşmasını ve hükümete isyan tehlikesini ortadan kaldırmak için İran'ın varlığını tehdit eden "Sözde Bir Düşmana" ihtiyaç duymaktadır. Bu düşman da İsrail ve arkasındaki ABD'dir. İran Cumhurbaşkanı'nın "ABD ve Batılı ülkeler ile İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi karşılığında Gazze'de ateşkes sağlanması " konusundaki anlaşma, İran'da halkta ciddi tepki ile karşılanmıştır. Aynı zamanda Sünni dünyasında da popülaritesi artan ve Filistin'de Hamas'ın daha çok taraftar toplamasına sebep olan Sünni İsmail Haniye'nin saf dışı bırakılmasına zımnen sessiz kaldığı hatta buna çanak tuttuğu görüşleri giderek yoğunlaşmaktadır.



AYNI OYUNDA 3*ÜNCÜ PERDE



İşte tüm bu olaylar gelişirken İsrail'in, İran etkisinde olan Şii Hizbullah Lideri Nasrallah'ı Beyrut'u bombalayarak öldürmesi İran Yönetimini bir çıkmaza doğru sürükledi. İran hem iç kamuoyunu yatıştırmak hem de Lübnan ve Suriye'de etkisi altında bulunan Şii toplulukların kendisinden kopmasını engellemek için İsrail'e füze saldırısı düzenlemek zorunda kaldı.

Bu İran-ABD-İsrail arasında oynanan oyunun üçüncü perdesinden başka bir şey değildir.

Bu oyunun ilk perdesi ABD'nin İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani'yi Irak'da öldürdüğünde sahneye konulmuştu.

İran Irak'da bulunan iki ABD üssüne füze saldırısında bulunmuş ancak ABD askerlerinden hiç kimse ölmemişti. Oyunun ikinci perdesi ise İsrail'in İran'ın Şam büyükelçiliğini bombalaması ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'yi öldürmesine karşılık İran tarafından İsrail'e karşı düzenlenen füze saldırısı ile sahneye koyulmuştu.



ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR



Hem ABD üsleri hem de İsrail'e yapılan füze saldırılarının zamanlaması o kadar manidardır ki, Dünya Siyaseti ile ilgilenenlerin bunu farketmemesi mümkün değildir. Hem ABD üslerine hem de İsrail'e yapılan füze saldırılarında adeta ABD'nin askeri konuşlanmasını bekledi. Askeri konuşlanmasını tamamlayan ABD Nisan ayında İran'dan atılan füzelerin yüzde 95'ni düşürdü. İran'ın 2021 yılında Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırılarda ciddi bir hasar oluşmaz iken İsrail'e düzenlediği son füze saldırısında da kritik askeri üsler yada önemli bir alt yapı hedefi tahrip edilmemiştir. Bu büyüklükteki bir saldırıda sadece dört kişi hayatını kaybetmiştir.

Her füze saldırısından sonra İran yaptığı açıklamalar ile ABD ve İsrail saldırılarına karşılık verdiğini ve ilave saldırı yapmayacağını teyit eden dolaylı açıklamalar yapmıştır. Bu oyun İsrail'in yüzyılı aşkın süredir planladığı büyük oyunun küçük parçalarıdır. İran saldırısı Acem Oyunundan başka bir şey değildir.