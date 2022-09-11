Bunları yapın promosyonunuz artsın

Emekliler için bankalar promosyon yarışına girdi. Rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Eski sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolu var...

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı son günlerde promosyon konusuna kilitlenmiş durumda.

Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken, kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.

Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor.

Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Sözleşmesi bitip yeni sözleşme imzalayacak emekliler için işlemler kolay. Onlar kampanyalara bakıp istedikleri bir bankayı seçtikten sonra maaşlarını o bankaya taşıyacak ve üç yıllık yeni sözleşme yaparak yüksek promosyonu alacaklar.

SÖZLEŞMESİ BİTENLERE FIRSAT

Bu noktada sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için de bir fırsat bulunuyor. Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var.

Öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. Böylece düşük miktarda aldıkları promosyon ile ilgili sözleşmeyi sonlandırmış olacaklar. Burada sözleşmenin bitimine kalan süre kadar bir geri ödeme de söz konusu. Yani üç yıllığına 1.500 TL alan bir emekli eğer bir yıl sonra sözleşmeden cayma hakkını kullanırsa geriye kalan 1000 TL'yi ödemek durumunda. Cayma hakkını kullanan emekli, artık aynı bankadan ya da farklı bankadan yeni bir sözleşme yaparak yüksek promosyon alabilir.

SINIRSIZ CAYMA HAKKI

Emekliler ve tüm tüketiciler için cayma hakkı sınırsız olarak kullanılabiliyor. Yani 1500 TL'lik sözleşmeyi sonlandırıp 5 bin liralık bir sözleşme yapan emekli bir süre sonra 7.500 TL'ye bir başka promosyonu almak isterse yine cayma hakkını kullanıp sözleşmesini sonlandırabilir. Bu kez 5.000 TL'den kullanmadığı kısmı iade ederek hakkını kullanacaktır.

BLOKE KONULAMAZ

Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor.

Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok düşük tutarlar teklif ettikleri yönünde şikayetler geliyor.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay'ın aldığı bir emsal karar var. Kararda emekli maaşına bloke konulmasına dair izinlerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen iznin geçersiz olduğu belirtiliyor. Yargıtay ayrıca emekli maaşına bloke konulamayacağını söylüyor.

KAMUDA HAREKETLİLİK VAR

Öte yandan kamu çalışanlarının yeni promosyon almaları için birçok kurumda komisyonlar toplanmaya başladı. Komisyonlar bankalarla görüşerek eski sözleşmeleri sonlandırıyor ve yeni sözleşme yapıyor. Eski sözleşmeler sonlandırılırken cayma hakkı kullanılıyor ve promosyonun bir kısmı iade ediliyor. Böylece eski promosyonu 10 katına çıkartan kurumlar bile var.