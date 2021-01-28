KOÇ: YAŞANTINIZDA küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.



BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.



İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, işinizde sizi zorluyor. Sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.



YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.



ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edebileceksiniz.



BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve sizi etkileyenleri sınayacağınız bir gün.



TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapıya sahipsiniz.



AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



YAY: KARİYERİNİZİ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.

Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.



OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.



KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız.

Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Bol su içmelisiniz.



BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermezseniz, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin.