KOÇ: RİSK almada acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadıklarınıza duygularınızı açmayın. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz eder.



BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.

Sabır, engelleri kaldıracak.



İKİZLER: GÜN İÇİNDE fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan insanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.



YENGEÇ: AŞK duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.

Enerjiniz yüksek ve çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel karmaşanıza karşı önleminizi alın.



ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecek.

Onların desteği hoşunuza gidecektir.



BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz.

Çevrenize esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınızla dilinizi sivri kullanıyorsunuz.



TERAZİ: MADDESEL gerginlikler yaşayabilirsiniz.

İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. İkilemdesiniz.



AKREP: GÜCÜNÜZÜN ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün, kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabanıza rağmen, farklı düşünceler biraz can sıkacak.



YAY: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz.

Kendinizi yalnız hissedebilir ve arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.



OĞLAK: ARKADAŞLIK ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz.



KOVA: BÜYÜK başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içindesiniz, dostlarınızın gücüne ihtiyacınız var. Sorumluluklarınızın artacağını bilmeli ve kendinizi yeni durumlara alıştırmalısınız.



BALIK: ÖNEMLİ kişilerle bir araya gelme planlarınız var. Kendinizi güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda adımlar atmanızı sağlayacak. İşlere odaklanın.