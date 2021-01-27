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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.01.2021, 00:00

KOÇ: RİSK almada acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadıklarınıza duygularınızı açmayın. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz eder.

BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
Sabır, engelleri kaldıracak.

İKİZLER: GÜN İÇİNDE fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan insanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.

YENGEÇ: AŞK duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.
Enerjiniz yüksek ve çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel karmaşanıza karşı önleminizi alın.

ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecek.
Onların desteği hoşunuza gidecektir.

BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz.
Çevrenize esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınızla dilinizi sivri kullanıyorsunuz.

TERAZİ: MADDESEL gerginlikler yaşayabilirsiniz.
İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. İkilemdesiniz.

AKREP: GÜCÜNÜZÜN ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün, kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabanıza rağmen, farklı düşünceler biraz can sıkacak.

YAY: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz.
Kendinizi yalnız hissedebilir ve arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

OĞLAK: ARKADAŞLIK ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz.

KOVA: BÜYÜK başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içindesiniz, dostlarınızın gücüne ihtiyacınız var. Sorumluluklarınızın artacağını bilmeli ve kendinizi yeni durumlara alıştırmalısınız.

BALIK: ÖNEMLİ kişilerle bir araya gelme planlarınız var. Kendinizi güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda adımlar atmanızı sağlayacak. İşlere odaklanın.

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