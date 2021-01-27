KOÇ: RİSK almada acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadıklarınıza duygularınızı açmayın. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz eder.
BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
Sabır, engelleri kaldıracak.
İKİZLER: GÜN İÇİNDE fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan insanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.
YENGEÇ: AŞK duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.
Enerjiniz yüksek ve çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel karmaşanıza karşı önleminizi alın.
ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecek.
Onların desteği hoşunuza gidecektir.
BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz.
Çevrenize esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınızla dilinizi sivri kullanıyorsunuz.
TERAZİ: MADDESEL gerginlikler yaşayabilirsiniz.
İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. İkilemdesiniz.
AKREP: GÜCÜNÜZÜN ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün, kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabanıza rağmen, farklı düşünceler biraz can sıkacak.
YAY: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz.
Kendinizi yalnız hissedebilir ve arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
OĞLAK: ARKADAŞLIK ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz.
KOVA: BÜYÜK başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içindesiniz, dostlarınızın gücüne ihtiyacınız var. Sorumluluklarınızın artacağını bilmeli ve kendinizi yeni durumlara alıştırmalısınız.
BALIK: ÖNEMLİ kişilerle bir araya gelme planlarınız var. Kendinizi güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda adımlar atmanızı sağlayacak. İşlere odaklanın.