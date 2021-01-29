KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Bugün konuşmalarınızla insanları olumlu etkileyeceksiniz.



BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız.

Hareketleriniz daha bir anlamlı olacak.



YENGEÇ: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz.

İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.



ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.



BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.



TERAZİ: AŞK yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.



AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Olaylara farkı bir şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.



YAY: SANATSAL olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba gösteriyorsunuz.



OĞLAK: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.

Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu bakıyorsunuz. Aksiliklerin her zaman olabilir. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.



KOVA: BUGÜN ilginç fikirleriniz var. İdealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz.

Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışmaları içinde olacaksınız.



BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.