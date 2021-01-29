KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Bugün konuşmalarınızla insanları olumlu etkileyeceksiniz.
BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız.
Hareketleriniz daha bir anlamlı olacak.
YENGEÇ: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz.
İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.
ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.
BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.
TERAZİ: AŞK yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.
AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Olaylara farkı bir şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.
YAY: SANATSAL olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.
Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba gösteriyorsunuz.
OĞLAK: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.
Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu bakıyorsunuz. Aksiliklerin her zaman olabilir. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.
KOVA: BUGÜN ilginç fikirleriniz var. İdealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz.
Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışmaları içinde olacaksınız.
BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.